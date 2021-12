Cinco dias após decisão da Justiça, município sequer anunciou o aumento dos repasses de R$3,9 milhões para quase R$9mi. - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Cinco dias após decisão da Justiça, município sequer anunciou o aumento dos repasses de R$3,9 milhões para quase R$9mi.Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 22/12/2021 19:07 | Atualizado 22/12/2021 19:07

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, conseguiu, na última sexta-feira (17), uma decisão favorável da Justiça para aumento dos repasses dos royalties de petróleo. O município vai passar de R$3,9 milhões mensais para quase R$9 milhões por mês.



Contudo, até a manhã desta quarta (22), nenhum plano foi anunciado pela Prefeitura de como será investido o dinheiro. Inclusive, sequer o aumento dos repasses foi anunciado pela Comunicação aldeense.



Nem mesmo o prefeito, Fábio do Pastel (PL), com discurso sempre pautado pela transparência e admirador de lives, se posicionou sobre oficialmente.



O Portal O Dia questionou a Prefeitura sobre a falta de divulgação da decisão favorável da Justiça, se existe algum projeto do município para investir os recursos e de que forma a Prefeitura pretende aplicar esse dinheiro. Contudo, ainda não tivemos respostas.



Pagamento de inchaço da folha?

Momentos antes da sessão da Câmara de São Pedro da Aldeia desta terça (21), o Portal O Dia apurou que foi recebido um Projeto de Lei do Executivo tratando do aumento no número de cargos da administração, com novas secretarias adjuntas e salários que chegariam a R$6 mil.



Informação de bastidores dão conta que os vereadores estariam receosos que o prefeito poderia usar isso como forma de colocar “cabos eleitorais” e buscar votos para seus deputados.



Na sessão, em si, não houve votação sobre esse projeto.



O Portal O Dia também questionou se a Prefeitura confirma o envio desse projeto à Câmara para inchar a folha de pagamento e se os recursos adicionais de royalties seriam aplicados para pagar esse incremento na folha. Por sua vez, o município ainda não respondeu.

Vizinhas, mas tão distantes…

Cinco dias após decisão da Justiça, município sequer anunciou o aumento dos repasses de R,9 milhões para quase Rmi Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

A saga pelo aumento dos repasses dos royalties de petróleo para São Pedro da Aldeia começou em fevereiro deste ano. No dia 25 daquele mês, Fábio do Pastel e o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), estiveram na Agência Nacional de Petróleo, em Brasília, para pleitear o incremento nas verbas.



As cidades são as que menos dinheiro de petróleo recebem na Região dos Lagos.



A decisão favorável à Iguaba saiu no começo deste semestre e o prefeito não perdeu tempo. No dia 23 de julho, Vantoil anunciou o Projeto Iguaba Melhor (PIM). O programa, já em curso, prevê a realização de diversas obras pela cidade.



Com as intervenções já em andamento, ao todo, mais de 30 ruas devem ser contempladas com pavimentações asfálticas e artefatos de cimento intertravados, com nova iluminação de LED e drenagem.



No começo desse mês, por exemplo, mais duas ruas receberam serviços, com drenagem e manilhamento na rua Alfeu Ferreira, no bairro Iguaba Pequena, e intervenções na estrada do Arrastão, que vai receber serviços de esgotamento de águas pluviais, asfalto e uma ciclovia.

Cinco dias após decisão da Justiça, município sequer anunciou o aumento dos repasses de R,9 milhões para quase Rmi Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)