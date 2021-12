Marcelo Magno foi o terceiro da rodada de entrevistas com prefeitos da Região dos Lagos, que já teve Jose Bonifácio (PDT), de Cabo Frio, e Alexandre Martins (REP), de Búzios - ASCOM

Publicado 23/12/2021 19:05

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL) anunciou que 2022 será o ano dos distritos. Segundo ele, que foi o entrevistado pela repórter do Portal O Dia, Renata Cristiane, nesta quinta-feira (23), em janeiro a Prefeitura vai “começar com força total” os trabalhos de infraestrutura por lá, iniciando por Monte Alto, o maior de todos os sete.



“Vamos fazer a parte da área de lagoa e depois área da praia”, disse ele. Pavimentação, drenagem e demais melhorias, com investimentos em torno de R$ 50 milhões a R$ 80 milhões.



Em Monte Alto é onde também será construída, segundo o prefeito, a maior escola do município – com licitação prevista para junho que vem, com oferta de vagas desde a creche. Também vai ter ensino profissionalizante. “Serão de seis a oito módulos gigantescos”, com investimento na casa dos R$ 30 milhões. “Daí pra leste”, disse Marcelo, em bom cabistês.



Ainda sobre os distritos, Figueira vai ser o local onde a Prefeitura vai construir um Pronto Socorro. A licitação está prevista para acontecer entre 5 e 15 de janeiro. “Ali vai ser um mini-hospital, vai ser um modelo de pronto-socorro”, garantiu Magno.



Ainda na entrevista, Marcelo conta que, apesar de ter tido um início de mandato bastante conturbado, está no caminho certo. “Pegamos um governo sem transição, numa cidade com problemas de mais de 30 anos, não é da noite para o dia que vamos resolver tudo”, comentou.



Entre os destaques dele, estão a Policlínica, o Centro de Imagem e a maternidade (do hospital municipal), obra de contenção da Prainha. Ao ser perguntado que nota se daria (de zero a dez) pelo ano de governo, Marcelo respondeu “eu me daria 6”.



E fez um mea culpa quando um internauta observou que o executivo deixou de olhar pelos animais de rua.



“Nesse pedaço a gente está errando e peço desculpas. Será uma das prioridades também, a partir de janeiro. A casa nós já temos. Creio que poderemos resolver até fevereiro ou março, podem me cobrar”, frisou o prefeito de Arraial.



Outros assuntos abordados:



FUNDEB: Marcelo manteve o mesmo diálogo e não deve pagar “porque não sabemos se vai sobrar verba, porque batemos a meta e não temos dinheiro sobrando. Por que eu não pagaria se tivesse dinheiro? Claro que pagaria. Isso deve ficar claro, não é nada pessoal à categoria”, respondeu, acrescentando que em janeiro pretende criar lei que preveja o auxílio ao magistério.



ORLA DA PRAINHA: “se até abril o governo do Estado não conseguir concretizar, o município mesmo vai fazer”, disse Marcelo.



ESTÁDIO BARCELLÃO: “reforma começa após Carnaval”, garantiu, lembrando que o espaço também vai receber outros tipos de eventos”.



FESTIVAL DE VERÃO: Como já havia sido antecipado pelo Portal O Dia, na coluna Boca Miúda, o “Festival de Verão está de pé, deve acontecer na segunda quinzena de janeiro, no Centro e distritos”.



NATAL DE LUZ: “O Natal de Luz passa a fazer parte do calendário de Arraial. O objetivo é fomentar comércio local e dar alegria a jovens e crianças”.



RODADA DE ENTREVISTAS



Marcelo Magno foi o terceiro da rodada de entrevistas com prefeitos da Região dos Lagos, que já teve Jose Bonifácio (PDT), de Cabo Frio, e Alexandre Martins (REP), de Búzios. Na próxima segunda-feira (27), o entrevistado será o prefeito de Iguaba, Vantoil Martins (CID).



Confira a entrevista do prefeito de Arraial do Cabo, na íntegra: