Governo de Prefeito Fábio do Pastel (PL) não emitiu nenhum comunicado sobre aumento considerável no repasse dos royalties - Rede social

Governo de Prefeito Fábio do Pastel (PL) não emitiu nenhum comunicado sobre aumento considerável no repasse dos royaltiesRede social

Publicado 23/12/2021 20:55

CANHÃO DE OLHO ABERTO



Aconteceu nesta quinta-feira (23), a votação do Projeto de Lei Complementar que aumenta o número de secretarias e cria cargos na administração pública de São Pedro da Aldeia. É o assunto da semana e fez a turma da Praça do Canhão (local favorito das resenhas políticas) ficar com olho grudado na sessão extraordinária da Câmara. O projeto, enviado aos 47’ do segundo tempo pelo prefeito, Fábio do Pastel (PL), foi aprovado por unanimidade em primeira votação. A matéria cria 14 secretarias adjuntas e transforma as pastas de Turismo, Esporte e Lazer e a Cultura, antes secretarias adjuntas vinculadas à pasta de Governo, em secretarias independentes. O que a oposição argumenta é que Fábio vai colocar 14 cabos eleitorais com salário de R$7 mil nessas secretarias adjuntas para conquistar votos dos deputados dele no ano que vem. Mas apesar disso, os vereadores, todos juntinhos, de mãos dadas, votaram sim pelos novos cargos.





Fábio encaminhou PL para Câmara aumentando cargos esta semana Rede social



DETALHE CURIOSO





Prefeito de Iguaba, Vantoil Martins; e de São Pedro, Fábio do Pastel na porta da ANP Arquivo



QUESTIONANDO A PREFEITURA

Esse mistério cresceu ainda mais depois que entramos em contrato com o governo para saber se havia pretensão de fazer um pronunciamento, soltar um release, anunciar um plano de investimentos, como feito pela cidade ao lado, Iguaba Grande. Até porque, ambas procuraram juntas o mesmo escritório de advocacia para tratar da questão. Mas em Iguaba, o prefeito Vantoil Martins (CID), foi transparente. Assim que se confirmou a decisão favorável, anunciou para imprensa e população, em coletiva, onde na ocasião, apresentou o PIM (Programa Iguaba Melhor) mostrando como a Prefeitura iria investir o dinheiro. São Pedro parece que preferiu “comer quieto”, como se diz lá pelos lados de Minas Gerais.





PL criando 14 secretarias adjuntas chegou às pressas na terça-feira e na quinta já foi votado e aprovado. RC24h



SÓ ISSO COMPANHEIRO?

Mas eis que.... em meio a tanto mistério com relação ao anúncio de pujança, a Câmara de São Pedro, prédio ao lado da Prefeitura, aprovou PL do prefeito. As 14 novas secretarias adjuntas são as seguintes: Assistência Social e Direitos Humanos; Licitações, Contratos e Convênios; Saúde; Atenção Primária (Saúde); Média e Alta Complexidade (Saúde); Planejamento e Finanças; Serviços Públicos; Administração; Fazenda; Ordem Pública; Governo; Educação; Obras e Desenvolvimento Urbano. O detalhe curioso é que Prefeitura de São Pedro da Aldeia conseguiu na última sexta-feira (17), um feito inédito: uma decisão favorável da Justiça aumentou sensivelmente os repasses dos royalties de petróleo. O município vai passar de R$ 3,9 milhões mensais para quase R$ 9 milhões por mês. Ou seja, duas vezes e meia mais dinheiro nos cofres municipais, só da partilha de petróleo. Mas o que chamou a atenção foi o silêncio diante de tão boa notícia. Não seria o caso de anunciar nas sete freguesias? Quem acompanha a política municipal ficou surpreso com a informação comentada nas esquinas, que só foi trazida à tona por um grupo de ativistas sociais da oposição.Esse mistério cresceu ainda mais depois que entramos em contrato com o governo para saber se havia pretensão de fazer um pronunciamento, soltar um release, anunciar um plano de investimentos, como feito pela cidade ao lado, Iguaba Grande. Até porque, ambas procuraram juntas o mesmo escritório de advocacia para tratar da questão. Mas em Iguaba, o prefeito Vantoil Martins (CID), foi transparente. Assim que se confirmou a decisão favorável, anunciou para imprensa e população, em coletiva, onde na ocasião, apresentou o PIM (Programa Iguaba Melhor) mostrando como a Prefeitura iria investir o dinheiro. São Pedro parece que preferiu “comer quieto”, como se diz lá pelos lados de Minas Gerais.Mas eis que.... em meio a tanto mistério com relação ao anúncio de pujança, a Câmara de São Pedro, prédio ao lado da Prefeitura, aprovou PL do prefeito. As 14 novas secretarias adjuntas são as seguintes: Assistência Social e Direitos Humanos; Licitações, Contratos e Convênios; Saúde; Atenção Primária (Saúde); Média e Alta Complexidade (Saúde); Planejamento e Finanças; Serviços Públicos; Administração; Fazenda; Ordem Pública; Governo; Educação; Obras e Desenvolvimento Urbano.

Famosa Praça do Canhão, local das resenhas políticas de São Pedro da Aldeia Internet

DESCONFIANÇA NO AR...

Essa situação repentina deixou opositores de em alerta máximo e a população um tanto perdida. E vamos combinar, não à toa. Afinal, lá na Praça do Canhão, a turma esperava que o prefeito aproveitasse a oportunidade para fazer o anúncio de um belo programa de investimento em infraestrutura no município. Quem conhece São Pedro sabe que tem muito bairro na lama, valões abertos, e o clamor por serviços, especialmente dos moradores de localidades mais afastadas do centro. Essa situação repentina deixou opositores de em alerta máximo e a população um tanto perdida. E vamos combinar, não à toa. Afinal, lá na Praça do Canhão, a turma esperava que o prefeito aproveitasse a oportunidade para fazer o anúncio de um belo programa de investimento em infraestrutura no município. Quem conhece São Pedro sabe que tem muito bairro na lama, valões abertos, e o clamor por serviços, especialmente dos moradores de localidades mais afastadas do centro.