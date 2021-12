Necessário apresentar original e cópia de documento de identidade com foto; CPF, comprovante de residência em nome do servidor - SECOM

Publicado 26/12/2021 21:54

Após pouco mais de um mês, o recadastramento do Programa de Assistência Médica aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Pasmed) entra na reta final nesta segunda (27) e terça (28). Nestes dias a atualização cadastral será direcionada para servidores da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança e a repescagem para os trabalhadores da Secretaria de Saúde. A ação acontece no auditório da Guarda Municipal, das 9h às 17h, para ambos os grupos.

Até o momento, cerca de 1.600 servidores realizaram o recadastramento, que só foi liberado, neste primeiro momento, para funcionários que já estavam na base do programa entre janeiro e março de 2020 e para seus dependentes.

Para fazer o recadastramento é necessário apresentar original e cópia de documento de identidade com foto; CPF, comprovante de residência em nome do servidor; contracheque do titular referente a janeiro, fevereiro e março de 2020; certidão de casamento ou escritura de União Estável.

No caso de os dependentes serem filhos ou enteados deverá ser apresentada certidão de nascimento e a carteira de identidade. Já no caso de dependentes com algum tipo de deficiência será preciso apresentar laudo médico.

Os usuários que não realizarem a atualização dentro do prazo permanecerão suspensos do programa até realizarem o recadastramento.

TABELA DE PROCEDIMENTOS E PONTOS CORRESPONDENTES

O objetivo do sistema de pontos é o controle e a manutenção financeira do programa. Além da pontuação para procedimentos e consultas, o novo sistema também contabiliza pontos por grupo familiar, sendo 120 para o servidor, 120 para o cônjuge e 20 por dependente para uso mensal.

O total de pontos vai variar de acordo com a quantidade de dependentes. Os pontos do grupo familiar são para uso mensal conforme a pontuação da cada procedimento e/ou consulta. Os pontos não são cumulativos.

Os pontos do grupo familiar também podem ser somados entre os membros na hora da utilização, de acordo com a necessidade de cada pessoa do grupo, mas sempre dentro do limite de pontuação mensal.

QUANTIDADE DE PONTOS

Servidor – 120 pontos

Cônjuge -120 pontos

Filhos – 20 pontos

CONSULTAS

Fonoaudiólogo – 20 pontos

Psicólogo – 20 pontos

Médico – 40 pontos

Odontólogo – 40 pontos

FISIOTERAPIA

Qualquer Procedimento (por sessão) – 10 pontos

PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS

Odontologia Preventiva – 10 pontos

Restauração e Tratamento – 20 pontos

Extração (Exceto Siso) – 30 pontos

Tratamento de Canal – 80 pontos

EXAMES

Laboratoriais Básicos – 20 pontos

Raios-X e Densitometria Óssea – 30 pontos

Ultrassonografia – 30 pontos

Cardiológicos – 40 pontos

Oftalmológicos – 40 pontos

Otorrinolaringologista – 40 pontos

Ultrassonografia com Doppler – 80 pontos

Ressonância Magnética – 80 pontos

Tomografia Computadorizada – 80 pontos

Endoscopia e Colonoscopia – 80 pontos

Eletroencefalogramas – 80 pontos