Material foi localizado em Unamar, no segundo distrito, nesta segunda-feira (27)Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/12/2021 18:08

A Polícia Militar recuperou uma carga de cigarros roubados em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta segunda-feira (27).

Segundo a ocorrência, uma guarnição, após saber que um carro da empresa Souza Cruz havia sido roubado na Rua da Raposa, onde parte da carga foi roubada, deu início às buscas e encontrou o veículo aberto, com o material na Rua Marranos, no bairro Unamar. Conforme a PM, o automóvel estava sem bateria, com todas as portas abertas e sem as chaves.

Em buscas pelas proximidades, os policiais conseguiram localizar outra parte da carga de cigarros roubada em uma construção.

Todo o material arrecadado e o carro foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada.