Cabo-friense de 31 anos fez uma viagem para São Paulo no início de dezembro e testou positivo para a Covid-19 ao retornarLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/12/2021 18:39

A secretaria de Saúde do Estado (SES) confirmou que um paciente de Cabo Frio, na Região dos Lagos, testou positivo para a Covid-19 e é suspeito de ter contraído a variante Ômicron. Conforme a prefeitura, se trata de um homem de 31 anos, morador da cidade.

O cabo-friense fez uma viagem para São Paulo no início de dezembro e testou positivo para a Covid-19 ao retornar. Os sintomas tiveram início no dia 13 deste mês. O homem segue em isolamento domiciliar e é monitorado pela equipe de Saúde Coletiva municipal.

A Secretaria de Saúde de Cabo Frio informou também que que o paciente já tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus. Já a SES. A secretaria de saúde do Estado disse que os testes do tipo RT-PCR para Covid, que indicam a presença da variante ômicron, foram realizados entre os dias 1º e 20 deste mês.