Criminosos furtaram três celulares e uma bolsa com documentos e pertences - Divulgação

Criminosos furtaram três celulares e uma bolsa com documentos e pertencesDivulgação

Publicado 28/12/2021 21:36

Rio - Policiais militares do Programa BRT Seguro e do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) prenderam, na manhã desta terça-feira, dois homens, de 18 e 19 anos, suspeitos de furtar três celulares e uma bolsa com documentos e pertences. A prisão foi feita na Avenida Salvador Allende, nas proximidades da estação Morro do Outeiro, em Jacarepaguá.



Segundo os agentes, equipes faziam patrulhamento no local, por volta das 10h, quando viram uma perseguição envolvendo duas motos. Os policiais foram na direção e em uma das motos estava a vítima que perseguiu os suspeitos. Os agentes, ele disse que foi roubado pelos dois homens que estavam em uma moto sem placa.



Ao avistarem os policiais, os dois suspeitos tentaram fugir, mas um deles foi detido por agentes do BPVE que passavam pelo local. O outro tentou fugir pela mata e foi preso pelos agentes do programa BRT Seguro. Com os detidos, os policiais encontraram dois celulares e uma bolsa contendo diversos pertences da vítima, como documentos, cartão de crédito e um relógio. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).