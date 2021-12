Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Reprodução/GoogleMaps

Hospital Municipal Conde Modesto LealReprodução/GoogleMaps

Publicado 28/12/2021 15:28 | Atualizado 28/12/2021 16:32

Rio - Um policial militar de folga foi baleado na manhã desta terça-feira (28), em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi acionada para o local, onde uma pessoa relatou que o militar havia sido ferido e socorrido para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro da cidade. Os PMs estiveram na unidade de saúde e encontraram a vítima recebendo atendimento médico.

Ainda não há informações sobre seu estado de saúde e o que teria motivado o disparo contra o policial.