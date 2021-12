Renata de Carvalho Gil Lopes tem carro atingido por disparos ao entrar em comunidade no Rio - Reprodução

Publicado 30/12/2021 08:30 | Atualizado 30/12/2021 08:58

Rio - Uma tenente-coronel do Corpo de Bombeiros foi baleada de raspão, na tarde desta quarta-feira, ao entrar em uma comunidade na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, Renata de Carvalho Gil Lopes, mulher do presidente da Comlurb, Flávio Lopes, relatou que trafegava entre a Linha Vermelha e a Linha Amarela, quando entrou por engano em uma das vias de acesso ao Complexo da Maré.

Ao entrar no local, o carro em que Renata estava foi atingido por diversos tiros. A PM informou que uma equipe do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionada para verificar uma ocorrência envolvendo uma vítima ferida por disparos de arma de fogo, sendo atendida no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Renata foi atingida de raspão no ombro e no pescoço. Mesmo ferida, ela conseguiu dirigir até o hospital em busca de socorro.

Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que Renata "conseguiu ir por meios próprios ao hospital e já teve alta". "Passa bem. O comando da corporação está ciente e acompanhando o caso. A militar registrou a ocorrência na delegacia".

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e as investigações estão em andamento.