Movimentação na Praia de Copacabana, nesta quinta feira (30). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 30/12/2021 15:44

Rio - Apesar do tempo nublado, turistas lotaram a orla de Copacabana nesta quinta-feira, 30. Centenas de cariocas e visitantes estiveram na praia na véspera da virada de ano. A autônoma Ana Cristina Belo, de 25 anos, por exemplo, é de Curitiba. Ela veio para o Rio nesta madrugada e segue amanhã para Araruama, na Região dos Lagos, para aproveitar o Réveillon.

“Estou me sentindo mais segura (quanto à pandemia)”, disse. “Eu e uns amigos vamos para a Região dos Lagos porque fechamos um pacote por lá. A gente chegou no Rio nesta madrugada, mas só vim mesmo para descer lá para Araruama.”A movimentação em alta na cidade já vem de alguns dias. Com tempo bom, a previsão para os dias de sexta-feira, 31, sábado, 1° , e domingo, 2, é de que dez mil turistas visitem o Trem do Corcovado. No Cristo, o resultado também foi expressivo: na última terça-feira, 28, o número de visitantes chegou a 3418.O Bondinho do Pão de Açúcar informou que a previsão é de que o público no fim de 2021 seja comparável ao último Réveillon antes da pandemia, em 2019. Apenas em dezembro, o parque apresenta um crescimento de 25% em relação ao mês anterior A previsão para a semana do Réveillon é receber 6 mil visitantes por dia, quase o dobro das semanas anteriores.