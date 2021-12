Bombeiros foram acionados, mas rapaz já chegou ao hospital sem vida - Divulgação

Publicado 30/12/2021 15:31 | Atualizado 30/12/2021 15:32

Rio - Um turista mineiro, de 21 anos, identificado como Kleider Henrique S. Parreiras, morreu afogado na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na manhã desta quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel local foi acionado às de 5h57 da manhã, mas os militares só conseguiram encontrar o rapaz uma hora depois de chegarem à praia.

De acordo com a Prefeitura de Cabo Frio, o jovem foi socorrido para o Hospital Central de Emergência (HCE), mas já estava sem vida ao chegar na unidade. Uma segunda pessoa teria entrado no mar com a vítima, mas conseguiu sair da água antes da chegada da equipe de resgate e foi atendida na areia.