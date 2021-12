PM terá mais de dois mil agentes no bairro de Copacabana - Divulgação

PM terá mais de dois mil agentes no bairro de CopacabanaDivulgação

Publicado 30/12/2021 12:33 | Atualizado 30/12/2021 12:36

fotogaleria Rio - A capital do Rio e cidades litorâneas, sobretudo as da Região dos Lagos contarão com reforço no efetivo da Polícia Militar durante o réveillon. Apenas em Copacabana serão 2,4 mil policiais espalhados pela orla e nas ruas internas. As equipes, pela primeira vez, estarão equipadas com câmeras portáteis e o mesmo equipamento será utilizado pelos policiais da Operação Lei Seca. Já a Prefeitura do Rio contará com mais de 3 mil agentes em uma ação integrada entre a Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal.

De acordo com o comando da PM, a corporação empregará um efetivo 17% maior ao mobilizado na passagem de 2019 para 2020, antes do início da pandemia de covid-19. O esquema especial de policiamento começa às 8h de sexta-feira (31) e se estende até as 20h de sábado (01). Em todo o estado, serãomais de 18 mil policiais e 2,2 mil viaturas.



Em Copacabana, o trabalho será coordenado por operadores posicionados em dois carros de comando, um estacionado na Avenida Princesa Isabel e outro em frente à Rua República do Peru. Serão instaladas em pontos estratégicos 30 torres de observação (15 no calçadão e 15 na areia), para auxiliar as equipes do policiamento dinâmico.



Nos dois principais corredores internos do bairro, Avenida Nossa Senhora e Copacabana e Rua Barata Ribeiro, estarão posicionadas 64 viaturas em pontos de maior visibilidade. Outras 72 viaturas serão distribuídas em bases ou policiamento. Em apoio à prefeitura, policiais das equipes de motopatrulhamento estarão a postos nos 32 pontos de bloqueio de trânsito de acesso ao bairro. Haverá duas equipes de policiamento montado atuando na Zona Sul – uma na Avenida Princesa Isabel e outra no Aterro do Flamengo.



Além de Copacabana, a prefeitura programou queima de fogos no Aterro do Flamengo, Piscinão de Ramos, Ilha do Governador, Igreja da Penha, Parque Madureira, Bangu (Moça Bonita), Praia de Sepetiba, Recreio e Barra da Tijuca. Segundo a PM, a maioria desses bairros terão ações destinadas a evitar acidentes envolvendo os fogos de artifício já que, com exceção de Copacabana e Flamengo, onde os fogos ficarão no mar, nos demais locais os explosivos serão instalados em solo.

O esquema de segurança da prefeitura começou nesta quarta-feira, e conta com três mil agentes espalhados pelas praias da cidade, além de 87 reboques em Copacabana e bases avançadas de monitoramento.



A operação da GM com a Seop terá ações preventivas de ordenamento na orla para coibir comércio ambulante irregular, o depósito de mercadorias na areia e o estacionamento em local proibido.

Além disso, três pontos de bloqueio foram montados para evitar a entrada de ônibus fretados na cidade. A Guarda Municipal vai atuar com efetivo de 2238 agentes.



Segundo a prefeitura, duas bases avançadas operacionais serão montadas na Avenida Atlântica, na altura do Cantão do Leme, e na Rua Barão de Ipanema, para dar apoio ao efetivo. As bases funcionarão do dia 29 de dezembro até o dia 1º de janeiro. No dia 31, a operação também vai contar com apoio de 71 viaturas, entre carros e motos, sendo sete do programa Rio+Seguro; e cinco tendas operacionais que estarão posicionadas em pontos estratégicos na areia da Praia de Copacabana.



Os agentes atuarão com pistolas de eletrochoque incapacitantes, rádios de transmissão, além de celulares para a comunicação entre as equipes que patrulharão a orla e as ruas do bairro. O Centro de Comando e Controle Móvel ficará estacionado na Avenida Atlântica, esquina com a Rua República do Peru, ligado ao Núcleo de Videopatrulhamento com acesso às câmeras da prefeitura.



Ações de controle e fiscalização de trânsito



Do total do efetivo, 491 guardas vão atuar exclusivamente no controle e na fiscalização do trânsito. Serão implementados e monitorados os pontos de bloqueio de acordo com planejamento feito pela CET-Rio. Agentes estarão em contato direto com a COR para situações de emergência ou em relação a mudanças de sinalização, priorizando a fluidez e a escoação do público ao término do evento.



Quiosques na orla da cidade



Os quiosques estão autorizados a funcionarem no Réveillon pela cidade. No entanto, não está permitido o fechamento do espaço público por meio de cercados. A Seop atuará na fiscalização.