Imagem de uma das portas de saída para o estacionamento do Park Shopping, em Campo Grande, na Zona Oeste com marca de tiro após desentendimento entre clientes - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Imagem de uma das portas de saída para o estacionamento do Park Shopping, em Campo Grande, na Zona Oeste com marca de tiro após desentendimento entre clientesFoto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 07/04/2022 21:52 | Atualizado 08/04/2022 08:05

Rio - Um discussão entre duas pessoas, incluindo um policial militar, no estacionamento do Park Shopping, em Campo Grande, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (7), terminou em tiroteio e gerou pânico entre clientes do local. Uma porta de saída do estabelecimento foi atingida por um disparo. Na web, internautas que estavam presentes chegaram a falar em 'atentado'.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 40°BPM (Campo Grande) foram checar uma ação envolvendo disparos de arma de fogo no centro comercial. No local, os agentes foram informados que dois homens se desentenderam e houve troca de tiros. Um dos envolvidos era policial militar e recebeu atendimento no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. O outro ferido foi atendido no Oeste D'or, na mesma região.

A identidade dos envolvidos e o estado de saúde deles não foram divulgados. O motivo do desentendimento que causou o tiroteio também não foi detalhado.

Gente!!! Um atentado no parkshopping de campo grande!!



Um cara levou um tiro!



Meu Deus!



Eu não estou presente



Minha irmã e minha sobrinha estão bem. — Tiago Machado (@Machado777) April 7, 2022

A imagem do disparo em uma das portas do centro comercial chamou a atenção:

E poderia ter sido bem pior pq tinham mtas pessoas passando junto ali. Espero q não tenha tido nenhum ferido pic.twitter.com/5Ra0IeQ9gf — Tiago Alado (@tiago_sou) April 7, 2022 Em nota, o Park Shopping disse que está à disposição das autoridades para ajudar com a apuração dos fatos. Em nota, o Park Shopping disse que está à disposição das autoridades para ajudar com a apuração dos fatos.

"A administração do Park Shopping informa que após um aparente desentendimento entre duas pessoas na área externa do empreendimento, uma delas acabou sendo ferida e foi levada imediatamente ao hospital mais próximo. Estamos prestando todo o apoio à vítima e sua família e permanecemos à disposição das autoridades competentes para colaborar com a apuração dos fatos."

O caso está sendo investigado pela 35ªDP (Campo Grande).