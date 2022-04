O policial militar Gabriel Nascimento de Carvalho acabou morrendo após a troca de tiros no bar - Reprodução

Publicado 08/04/2022 12:03 | Atualizado 08/04/2022 12:04

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando a morte do policial militar Gabriel Nascimento de Carvalho , de 34 anos, morto na madrugada desta sexta-feira (8) em um bar no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

De acordo com as primeiras informações, o agente, que era lotado no 22ºBPM (Maré), estava no local com amigos quando percebeu que um homem chegou armado no estabelecimento. Na tentativa de abordagem, o rapaz, que percebeu que Gabriel também estava armado, reagiu e atirou. Gabriel, mesmo ferido, conseguiu disparar contra o criminoso. O agente chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Belford Roxo em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 39ºBPM (Belford Roxo) estiveram no local do crime, onde testemunhas disseram que o suspeito conseguiu fugir. Após patrulhamento pela região, o criminoso foi localizado morto dentro de um veículo capotado na Rua Freitas Braga. Imediatamente a perícia da Polícia Civil foi acionada e o local foi isolado.

O carro capotado na madrugada após a troca de tiros que matou o policial militar Reprodução / Redes Sociais

Em nota, a PM afirmou que lamenta a morte do soldado e disse que está prestando toda assistência aos familiares. Gabriel entrou na corporação em outubro de 2018 e deixa dois filhos. O comando do 22º Batalhão presta toda assistência aos familiares. Ainda não há informações sobre o sepultamento.