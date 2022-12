Alexandro morreu após cair de moto em um rio de Manguinhos - Reprodução

Alexandro morreu após cair de moto em um rio de ManguinhosReprodução

Publicado 09/12/2022 10:20 | Atualizado 09/12/2022 11:55

Rio - O corpo do vendedor de balas Alexandro Alves da Silva, de 26 anos, que morreu após cair de moto em um rio de Manguinhos , na Zona Norte do Rio, foi enterrado na manhã desta sexta-feira (9) no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju.

De acordo com familiares, o Corpo de Bombeiros foi negligente em realização às buscas. Amigos e familiares encontraram o corpo de Alexandro já submerso por volta das 21h30 de terça-feira (7) no Rio Beira-Rio, mesmo dia do acidente. Segundo Patrícia da Silva, tia da vítima, o homem se desequilibrou após desviar de um táxi. Ele teria batido a cabeça no chão antes de cair desacordado no rio.

"Ele foi encontrado por moradores e familiares. Os bombeiros nem entraram. Se eles entrassem para fazer algum tipo de resgate, a maré ainda estava cheia, talvez encontrassem o meu sobrinho com vida. Na hora, alguns moradores caíram no rio, mas a correnteza levou o corpo. Quando o encontramos e confirmamos que era ele, os bombeiros falaram que viriam só de manhã. A gente não poderia deixar o corpo dele lá porque estávamos com medo de perdê-lo", disse Patrícia da Silva, tia da vítima, ao DIA nesta quarta-feira (8).

Alexandro deixa uma companheira grávida de 7 meses. Através de uma rede social, Roberta Borges lamentou a morte do rapaz.

"Perdi o amor da minha vida. Sou grata a Deus por ter te conhecido. Obrigado por tudo o que fez por mim. Eu queria que isso tudo fosse mentira. E agora o que vou falar pra nossa filha quando ela nascer? Eu tô sem chão. Que Deus dê forças pra cuidar da nossa bebê. Eu nunca vou amar alguém como eu amei você", postou Roberta.

Questionado sobre o assunto, o Corpo de Bombeiros ainda não se manifestou.