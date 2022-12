Apreensão foi conduzida por agentes do Detro na manhã deste sábado (10) - Divulgação

Publicado 10/12/2022 12:30

Rio - Uma van, que realizava transporte de passageiros não autorizado, foi apreendida na manhã deste sábado (10) por agentes do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro) no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

Segundo o Detro, o veículo fazia um trajeto de Teresópolis, na Região Serrana, até a cidade do Rio e transportava 15 passageiros, cobrando o pacote de R$ 700 ida e volta.

De acordo com o Departamento, a operação aconteceu com base em informações do setor de inteligência que encontrou vans piratas e ônibus de fretamento sem registro de turismo. A ação tem como objetivo fiscalizar veículos irregulares que vão em direção às regiões de praia como Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba e orla da cidade do Rio.

"Além de não possuírem registro para fazer fretamento de passageiros, tais veículos não fornecem a segurança necessária aos usuários", disse o Detro.

O departamento afirmou que a ação vai durar todo o verão. O Detro deu início à Operação Verão neste sábado (10).