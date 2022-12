O Mamógrafo móvel ficará alocado na Avenida Vinte e Dois de Maio, 5.483 - Armando Paiva / Secretaria de Estado de Saúde

Publicado 11/12/2022 09:19 | Atualizado 11/12/2022 09:20

Rio – Moradores de Itaboraí, na Região Metropolitana, poderão realizar mamografias e ultrassonografias com o 'Mamógrafo Móvel', uma unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que ficará estacionado na Avenida Vinte e Dois de Maio, 5.483, de segunda-feira (12) a sábado (17). Os exames serão realizados das 8h às 17h e deverão ser agendados através da Secretaria de Saúde do município, de acordo com a ordem da fila de regulação.



Serão oferecidas 60 mamografias diárias ao longo do período. Além disso, na segunda, terça (13), quarta (14), quinta (15) e sábado, também serão realizadas 80 ultrassonografias diárias, divididas em três modalidades: pélvica, transvaginal e de mama. Os exames duram aproximadamente 20 minutos.



No dia que estiverem agendadas, as pessoas interessadas deverão levar um documento oficial de identidade e, caso tenham, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Para os exames de ultra e mamografia, também será necessário apresentar o pedido médico, independentemente da idade. Já para a realização da ultrassonografia da mama, pessoas acima dos 40 anos precisarão apresentar os exames informados pela pasta de Saúde de Itaboraí.