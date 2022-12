Ciep E-Tec 116 Vila Maia, no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo, e do Ciep E-Tec 335 Professor Joaquim de Freitas, em Jardim São Miguel, Queimados - Uanderson Fernandes

Publicado 11/12/2022 09:58 | Atualizado 11/12/2022 09:59

Rio - A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) entregou, no último sábado (10), mais duas Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades (E-Tecs) para estudantes de Belford Roxo e Queimados, na Baixada. Com a entrega, chegam a 12 os Cieps revitalizados na região, que está prevista para receber ainda mais seis unidades, atendendo mais de dez mil alunos.



Desta vez, as inovações tecnológicas foram implantadas para alunos do Ciep E-Tec 116 Vila Maia, no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo, e do Ciep E-Tec 335 Professor Joaquim de Freitas, em Jardim São Miguel, Queimados.



Nesta primeira fase, o ensino será em tempo integral para as turmas da 1º série do Ensino Médio, que terão aulas de artes, robótica, games, educação ambiental, empreendedorismo, entre outras. A ampliação da carga horária será estendida às demais séries a partir de 2023. A meta, segundo a Seeduc, é modernizar 50 Cieps e, gradativamente, estender o projeto para toda a rede estadual.

Todas as escolas são sustentáveis, receberam painéis solares, e foram equipadas com sistema de reuso de água, coleta seletiva de lixo, horta comunitária e composteira, que irão reforçar a alimentação dos estudantes.



Além disso, as unidades terão internet de alta qualidade, lousas digitais e áreas destinadas às atividades de produção audiovisual, chamadas de salas makers, que são ambientes que incentivam a criatividade, e o estudo por projetos, aproximando os alunos do mundo do trabalho.



“Estamos transformando a realidade de nossas escolas e trabalhando para melhorar cada vez mais a qualidade da educação pública, oferecendo aos nossos jovens uma aprendizagem mais atrativa, unindo inovação, tecnologia e sustentabilidade”, disse o secretário de estado de Educação, Alexandre Valle, que esteve acompanhado na inauguração pelo prefeito de Queimados, Glauco Kaizer, e pelo ex-secretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio e deputado federal eleito Max Lemos.