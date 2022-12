Os paraquedistas caíram após uma forte rajada de vento - Reprodução

Publicado 14/12/2022 08:52 | Atualizado 14/12/2022 08:59

Rio - Três paraquedistas do Exército Brasileiro caíram em uma área residencial em Marechal Hermes, na Zona Norte, na noite da última segunda (12), durante um treinamento regular de salto de paraquedas, devido a uma forte rajada de vento. Apesar disso, o Comando Militar do Leste (CML) informou, nesta quarta-feira (14), que os militares não ficaram feridos.

Nas redes sociais, moradores registraram o momento da queda, em que mostra um dos paraquedistas caindo em direção a uma rua no bairro chegando a bater em uma fiação, enquanto outro cai dentro de uma casa. Em seguida, residentes da região tentam ajudar os militares e alertam sobre os fortes ventos.

Paraquedistas militares caem em área residencial em Marechal Hermes, na Zona Norte, durante treinamento regular de salto. #ODia



Crédito: Rede social pic.twitter.com/zPuapntYX4 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 14, 2022

Em nota, o CML esclareceu que o treinamento ocorria na Vila Militar, mas que o vento acabou desviando a rota dos paraquedistas.“Os três paraquedistas militares tiveram sua trajetória de navegação desviada, devido a uma forte rajada de vento, fenômeno meteorológico ocasional, e acabaram por aterrar em uma área residencial no bairro de Marechal Hermes. Os paraquedistas não se feriram. Os danos materiais serão solucionados no curto prazo. A Brigada de Infantaria Paraquedista enfatiza que permanece em prontidão permanente e mantém seu alto nível de operacionalidade”, disse em comunicado.Em setembro deste ano, na véspera do feriado da Independência do Brasil, outros três paraquedistas caíram em Copacabana e Ipanema, na Zona Sul do Rio , e dois deles ficaram feridos.Izaquiel Luiz, de 35 anos, caiu em cima de uma árvore próxima à esquina das ruas Sousa Lima e Raul Pompéia, em Copacabana. De acordo com os Bombeiros, ele reclamou de fortes dores nos membros inferiores e foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.O outro ferido, identificado como Roberto Pereira, de 40 anos, suboficial da Aeronáutica, caiu em cima de um telhado de um imóvel na Rua Antônio Parreiras, altura do número 60, em Ipanema. De acordo com os militares, ele foi socorrido pela equipe dos Bombeiros e em seguida levado por uma ambulância do Exército. Já a terceira vítima caiu no meio da Rua Francisco Sá, em Copacabana.Na época, o Comando Militar do Leste informou que a Equipe de Salto Livre do Exército Brasileiro, os Cometas, e a Equipe Salto Livre da Força Aérea Brasileira, os Falcões realizavam um treinamento para demonstração em homenagem aos 200 anos da Independência e tratou o caso como pontual.