A vítima ficou pendurada em cima de uma árvore Rede Social

Publicado 06/09/2022 15:55

Rio - Três paraquedistas do Exército Brasileiro caíram em Copacabana e Ipanema, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (6), na véspera do feriado da Independência do Brasil. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois deles ficaram feridos.

Izaquiel Luiz, de 35 anos, caiu em cima de uma árvore próxima à esquina das ruas Sousa Lima e Raul Pompéia, em Copacabana. De acordo com os Bombeiros, ele reclamou de fortes dores nos membros inferiores. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Procurada, a unidade de saúde informou que o estado do paciente é considerado estável.

