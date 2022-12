Priscila Seixas e Thiago Ramires, da Burburinho Cultural - Divulgação/Vila Musical

Publicado 17/12/2022 14:07

Rio - Município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Itaboraí é formado por quase 245 mil moradores, sendo dividido em oito distritos e 93 bairros. Com o objetivo de oferecer novos horizontes para a população, desde março está em funcionamento, na Avenida 22 de Maio, 3677, no bairro Outeiro das Pedras, o projeto Energia para Transformar | Casa Escola de Arte e Tecnologia (Ceat) Centro de cidadania que vem mobilizando a população nestes 9 meses, o CEAT realiza neste sábado (17) de dezembro a II Mostra Energia para Transformar, à tarde.

A programação tem como protagonismo os resultados da formação dos alunos de Arte, Tecnologia, Gastronomia neste primeiro ano de funcionamento. Dança urbana, esquetes de teatro, apresentações de instrumentistas e muitas guloseimas, preparadas na cozinha industrial em que os mestres do sabor aprendem a cozinhar profissionalmente fazem a alegria de quem comparecer. Artistas locais também animam a festa.

As inscrições para a grade de 19 cursos está aberta para formar novas turmas em 2023. O local conta com biblioteca, midiateca, palco, cozinha industrial para cursos na áreas de gastronomia, sala multiuso para aulas de artes e expressões, além de laboratório para cursos de artes técnicas. Basta acessar o site www.energiaceat.com.br.

O projeto é viabilizado via lei estadual de incentivo à Cultura, com apoio da Escola da Cultura e patrocínio da Enel. A gestão e idealização da Ceatb cabe aos gestores Rafael Galhardo, da Vila Musical, Priscila Seixas e Thiago Ramires, da Burburinho Cultural.

Até 2024, a expectativa é de que 17 mil alunos da rede pública e moradores da cidade de Itaboraí e arredores participem das aulas de capacitação. O espaço funciona de terça-feira a sábado, das 13h às 21h