O ofício foi publicado pelo Gabinete da Reitoria na última quarta-feira (14)Reprodução/UFRJ

Publicado 19/12/2022 11:21

Rio – A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em ofício publicado pelo Gabinete da Reitoria na última quarta-feira (14), suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscaras nas dependências da faculdade. A suspensão acontece, segundo o documento, devido à redução dos indicadores epidemiológicos.

A recomendação para o uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) foi feita no dia 3 de novembro, data que a UFRJ, através do Centro de Triagem Diagnóstica (CTD/NEEDIER), publicou uma nota técnica alertando para o número de casos de covid-19. A orientação era para que máscaras fossem usadas em ambientes fechados ou de aglomeração. Ainda na nota, a Universidade ressaltou a importância de estar com o esquema vacinal completo.

Apesar da desobrigação, a Reitoria ainda segue recomendando a utilização de máscaras em ambientes fechados para os grupos mais vulneráveis, ou seja, com comorbidades.

Covid-19 no Rio

Já no último sábado (10), os indicadores da doença no estado apresentaram tendência de queda. A informação considera os dados registrados nas semanas epidemiológicas 47, que vai do dia 20 a 26 de novembro, e 48, que vai do dia 27 de novembro a 3 de dezembro. No período analisado, o número de casos por início dos sintomas registrado por semana passou de 17.988 para 8.594, o que representa uma redução de 52,22%.