Cratera se forma e engole parcialmente um carro no Morro São Jorge, em Macaé, Norte FluminenseReprodução

Publicado 20/12/2022 09:56 | Atualizado 20/12/2022 11:08

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais causa espanto. Trata-se da destruição causada pela chuva no morro São Jorge, na manhã desta terça-feira (20), em Macaé, na Região Norte Fluminense. Nas últimas 12 horas, foram registrados 128 milímetros de chuva. Até o momento, não há informação de feridos, desaparecidos ou desalojados, segundo a Defesa Civil do município. Prefeitura solicita que as pessoas permaneçam em local seguro.

Chuvas intensas deixam rastro de destruição no interior do Rio. Uma cratera abriu e chegou a engolir parcialmente um carro no Morro São Jorge, em Macaé, Norte Fluminense.#ODia



— Jornal O Dia (@jornalodia) December 20, 2022

Na filmagem, é possível ver que uma cratera se formou no meio da pista de descida do morro, por onde também escoa a água. Parte de carros acabaram parcialmente caindo no buraco.

A Secretaria Adjunta de Defesa Civil de Macaé informou, por meio de nota, que há previsão de chuvas intensas até a próxima quinta-feira (22). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o alerta é para todo o Estado do Rio de Janeiro.



O mais recente aviso meteorológico anunciou que "a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul sobre a Região Sudeste, e a formação de um sistema de baixa pressão na Costa Norte do Estado do Rio de Janeiro, deixam o tempo instável e com chuvas moderadas contínuas em todas as regiões".



Nas Regiões Norte Fluminense, Noroeste Fluminense e também na Costa Verde, ainda segundo o informe, podem ocorrer chuvas fortes.



Também há previsão de ventos de moderados a fortes, principalmente no litoral do Estado do Rio de Janeiro.

Quem precisar acionar a Defesa Civil pode ligar para o (22) 2759-2670 ou enviar mensagem para o WhatsApp (22) 98813-8298. O atendimento é 24 horas.

Faltas abonadas

O campus de Macaé da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) informou que, devido a situação das chuvas e da dificuldade de locomoção pela cidade, o Centro Multidisciplinar cancelou as aulas desta terça-feira (20). Já no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, as aulas estão mantidas, mas com recomendação de abono de faltas e de atividades avaliativas.

A cidade está em alerta laranja. E a UFRJ solicita que, se possível, as pessoas fiquem em casa.

Transporte prejudicado

A Coordenadoria de Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana informa que as linhas de ônibus urbano estão operando com desvios, ocasionando atrasos no atendimento à população.



As linhas que passam pela Avenida Aloísio da Silva Gomes estão seguindo pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) devido ao acúmulo de água na via.