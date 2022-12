A holandesa Britt Blom está desaparecida desde o último dia 10 - Rede Social

A holandesa Britt Blom está desaparecida desde o último dia 10 Rede Social

Publicado 22/12/2022 12:38

Rio – A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) cumpriu, nesta quarta-feira (21), um mandado de busca e apreensão na casa da holandesa Britt Blom, de 36 anos, desaparecida desde o último dia 10. A residência fica em São João de Meriti, na Baixada.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizaram perícia e colheram materiais para análise. Ainda segundo a corporação, outras diligências estão sendo realizadas para elucidar todas as circunstâncias do fato. As investigações foram iniciadas na última terça-feira (20).

Segundo amigos, a holandesa estava a caminho de uma festa em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio, quando não deu mais notícias. Conhecida como Gringa, Britt Blom é moradora do bairro Jardim Paraíso e reside no Brasil há cerca de 14 anos.

No Rio, a holandesa não possui família, apenas uma filha que mora com o pai em São Paulo. Britt trabalhava como tradutora de textos e tinha imóveis na cidade paulista, os quais alugava.

Na quarta-feira, um amigo da vítima foi recebido na DHBF para prestar depoimento. Segundo o homem, ele e Britt haviam combinado de irem juntos à festa, mas a mulher acabou cancelando e pediu para que eles se encontrassem já no evento, por motivos de trabalho. Ainda de acordo com ele, a amiga não costuma sumir sem dar notícias.

Nas redes sociais, amigos fizeram uma campanha buscando informações sobre o paradeiro da estrangeira. Inicialmente, o caso foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), mas foi encaminhado para a especializada da Baixada.