Suspeito foi preso em Maricá por agentes da Delegacia da PF em Niterói - Divulgação

Publicado 23/12/2022 15:51

Rio – Um homem foi preso em flagrante, em Maricá, Região Metropolitana do Rio, durante a Operação Arcanjo IV, deflagrada na manhã desta sexta-feira (23) pela Polícia Federal, com o objetivo de reprimir o compartilhamento e a posse de mídias com conteúdo de abuso sexual infantil.



Durante as diligências, agentes da delegacia de Polícia Federal em Niterói constataram que o suspeito de fato armazenava em seus aparelhos eletrônicos conteúdo de pornografia infantil. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 2ª Vara Federal da cidade.