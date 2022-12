Vencedores do concurso foram premiados nesta sexta-feira - Fábio Motta/Prefeitura do Rio

Vencedores do concurso foram premiados nesta sexta-feiraFábio Motta/Prefeitura do Rio

Publicado 23/12/2022 15:44

Rio - A Prefeitura do Rio premiou, nesta sexta-feira (23), os vencedores do concurso Visões Cariocas, projeto desenvolvido da Secretaria Especial de Turismo para escolher as melhores fotografias da cidade. A competição foi dividida em três categorias: “Diversidade Carioca”, que abrange manifestações culturais da cidade; “Cenário Carioca”, para fotos de paisagens naturais e urbanas diferenciadas do município, e “Sabor Carioca”, das imagens da gastronomia carioca. Em cada categoria foram escolhidas as cinco melhores imagens, totalizando 15 vencedores.

"O Rio é uma cidade que se vende por si só, temos belezas naturais que atraem o mundo inteiro e todos têm o desejo de visitar o Rio de Janeiro. Infelizmente, nos últimos anos passamos por um período ruim com a pandemia e esse concurso veio com o objetivo de resgatar a autoestima do carioca, mostrando o privilégio, o prazer, a honra e o orgulho que é morar nessa cidade. O Rio é a principal porta de entrada turística do Brasil e uma das principais da América Latina e do mundo. Nossa cidade é a segunda mais fotografada do mundo. São diversos superlativos que nos fazem ter orgulho e querer cada vez mais mostrar e registrar a cidade", afirmou o secretário de Turismo, Antônio Mariano, durante a cerimônia no Memorial Getúlio Vargas, na Praça Luiz de Camões, na Glória.

Foram quase 800 fotografias inscritas, que passaram por três fases de avaliação junto a uma banca composta por diversos representantes do setor público, privado e fotógrafos profissionais convidados. As fotografias vencedoras serão expostas no Parque das Ruínas, em Santa Teresa, a partir do dia 14 de janeiro. E os ganhadores receberam como premiação a subida ao braço do Cristo Redentor (primeiro lugar), passeio de barco pela Baía de Guanabara (segundo lugar), final de semana em um hotel (terceiro lugar), day use (quarto lugar) e um jantar especial (quinto lugar).



Na categoria “Diversidade Carioca”, o vencedor foi Igor Alves, com uma foto aérea do Morro do Vidigal. Em “Cenário Carioca”, o primeiro lugar foi para Jow Coutinho, que fotografou o pôr do sol do Rio durante a reabertura do Pão de Açúcar pós-flexibilização da pandemia de Covid-19. E na categoria “Sabor Carioca” a vencedora foi Fernanda Hunes, com uma imagem feita no restaurante Casa do Porto. Ela também obteve o terceiro lugar na mesma categoria.

"Eu soube do concurso por uma amiga e decidi participar porque comecei a fotografar recentemente. Eu me inscrevi no último dia, não esperava ficar entre os dez melhores, aí recebi o e-mail informando que tinha ficado entre os cinco. Quando falaram o meu nome no terceiro lugar já fiquei bem feliz, e quando veio o primeiro lugar fiquei desnorteada. Ainda estou, não sei explicar. É muito gratificante porque eu tinha muita incerteza se vou ser uma boa fotógrafa, estou começando essa carreira. Esse concurso foi meio que uma resposta para eu continuar querendo seguir esse sonho", contou Fernanda, que fez a foto vencedora durante um almoço com o marido quando percebeu que a beleza dos pratos poderia render uma boa imagem.

Confira a lista dos vencedores



Diversidade Carioca

1 – Igor Alves

2 – Marcelo Paulo

3 – Laís Pimenta

4 – Diogo Yabeta

5 – Sid Bond



Cenário Carioca

1 – Jow Coutinho

2 – Thais Monteiro

3 – Ilan Vale

4 – Vitor Paiva

5 – Jorge Choroco

Sabor Carioca

1 – Fernanda Hunes

2 – Wallace Marques

3 – Fernanda Hunes

4 – Luiz Martins

5 – Luiz Murilo Tobias