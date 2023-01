Rua Capistrano de Abreu, onde a menina estava quando foi atingida - Google Street View

Publicado 02/01/2023 13:27 | Atualizado 02/01/2023 16:18

Rio - Uma adolescente de 13 anos foi atingida por uma bala perdida durante a virada do ano, no Humaitá, na Zona Sul. A vítima estava dentro de um apartamento na Rua Capistrano de Abreu quando foi atingida nas costas. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Copa D'Or, em Copacabana.

A suspeita é de que o tiro que atingiu a jovem tenha partido do Morro Santa Marta, em Botafogo. Ela foi atingida pouco depois de 0h - há a hipótese de que o disparo teria sido feito em comemoração ao novo ano.

De acordo com a Civil, a vítima foi ouvida e os agentes solicitaram perícia no local. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do disparo.

O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e encaminhada para a 10ª DP (Botafogo).

