Policiais do 14º BPM ocupam a área conhecida como Caminho dos Fernandes, em Bangu, durante a operaçãoDivulgação / PMERJ

Publicado 04/01/2023 08:27 | Atualizado 04/01/2023 12:44

Rio - A Polícia Militar (PM) realiza, na manhã desta quarta-feira (4), operações em 17 comunidades das zonas Norte e Oeste da cidade e quatro em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a PM, o objetivo das ações é combater o crime organizado e coibir movimentações de criminosos nas regiões. Até o momento quatro homens foram presos. Um fuzil, um revólver calibre 38, cinco rádios transmissores, um celular foram apreendidos, 18 tabletes de maconha, 260 pinos de cocaína e 261 sacolés de crack e outras drogas foram apreendidos.



Na Zona Norte, as ações acontecem nas favelas de Manguinhos, Arará e Mandela, situadas entre os bairros de Manguinhos e Benfica; nas comunidades Bandeira 2 e do Urubu, do Engenho e na Favela da Galinha, localizadas entre Del Castilho e Pilares.

No começo da operação, equipes do 3º BPM (Méier) apreenderam uma mochila com drogas no Morro do Urubu. O material foi encaminhado para a 24ª DP (Piedade), onde foi registrada a ocorrência.

Drogas apreendidas no Morro do Urubu foram encaminhadas para a 24ª DP (Piedade), onde foi registrada a ocorrência Divulgação / PMERJ



A PM também ocupa as comunidades Faz Quem Quer, Congonha, Cajueiro, Palmeirinha, Mundial e Jorge Turco, estabelecidas entre os bairros de Rocha Miranda, Madureira, Honório Gurgel, Coelho Neto, Colégio e Fazenda Botafogo.



Dois suspeitos foram presos ainda no início da operação, por policiais do 9º BPM (Rocha Miranda). Um revólver calibre 38, três rádios transmissores e drogas foram apreendidos com a dupla.



Na mesma ação, os agentes removeram barricadas das vias das comunidades, com auxílio de uma retroescavadeira.



Durante a operação desta quarta-feira (4/1), equipes do #9BPM removem barricadas ( barreiras físicas) que impediam a livre circulação por ruas das comunidades.

Na Zona Oeste, as operações acontecem nas favelas do Antares, Rola, Cesarão, Aço e Três Pontes, em Santa Cruz, dominadas por um grupo paramilitar.

Na comunidade Três Pontes, equipes do 14º BPM (Bangu) prenderam um homem, suspeito de integrar uma milícia. Com ele, foram apreendidos um rádio transmissor e um celular.

A ação também acontece na favela Vila Kennedy, situada no bairro de mesmo nome, onde moradores relataram tiros e a presença de barricadas nas vias da região.

*O #14BPM faz, nesta quarta-feira (4), uma operação na Comunidade da Vila Kennedy, em Bangu - Zona Oeste da cidade do Rio.*

*O #14BPM faz, nesta quarta-feira (4), uma operação na Comunidade da Vila Kennedy, em Bangu - Zona Oeste da cidade do Rio.*

Até o momento, não há informação sobre prisões, apreensões ou feridos. pic.twitter.com/nYUDPQljOY — Ação e Reação (@reacao_acao) January 4, 2023

Equipes do #14BPM vasculham a região conhecida como Caminho dos Fernandes, em Bangu, durante a operação de hoje.

Operação em andamento. pic.twitter.com/c0qFiUrM2j — @pmerj (@PMERJ) January 4, 2023

Em São Gonçalo, a PM atua nas comunidades do Zumbi, Coreia, Rua da Feira e no Morro do Castro, onde um fuzil Colt calibre 5.56, um carregador e material entorpecente foram apreendidos por agentes do batalhão do município.

Um fuzil Colt calibre 5.56, um carregador e material entorpecente foram apreendidos pelos agentes no Morro do Castro Divulgação / PMERJ

Unidades de Saúde fechadas

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Clínica da Família (CF) Wilson Mello Santos Zico, na Vila Kennedy, acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento na manhã desta quarta-feira (4).



Já o Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria e a CF Victor Valla, em Manguinhos, a CF Olga Pereira Pacheco, na região do Morro do Urubu e o Centro Municipal de Saúde Carmela Dutra, na região da comunidade Jorge Turco, mantêm o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



Na região de Santa Cruz, as unidades de saúde municipais estão funcionando normalmente.

Matéria em atualização.