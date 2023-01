Gabriel de Souza Ramos, de 10 anos - Divulgação

Publicado 04/01/2023 14:02

Rio - Familiares de Gabriel de Souza Ramos, de 10 anos, que procuravam pelo menino desde esta terça-feira (3) no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, encontraram a criança na casa da mãe nesta quarta-feira (4). De acordo com o irmão do menino, a mulher não teria avisado ao restante da família por um "conflito familiar".

Segundo o irmão, o menino está bem. Ele chegou na casa da mãe por volta das 18h40 de terça, horas depois de deixar o quintal da casa onde estava, na Rua Mário Calderaro, sozinho.

"Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Encontrei o meu irmão, graças a Deus. Para quem estava perguntando onde ele estava, ele está bem. Houve um grande conflito familiar. Ele acabou se dirigindo até a casa da mãe dele e, por algumas coisas, ela acabou não avisando e nós ficamos nesse desespero. Ele já tinha chegado na casa dela por volta das 18h40 da tarde de ontem. Foi tudo resolvido", disse o familiar em uma rede social.

De acordo com a família, Gabriel tinha saído da casa onde estava por volta das 16h. Sem dar notícias, os familiares com quem o jovem estava ficaram desesperados.

O desaparecimento chegou a ser registrado na 26ª DP (Todos os Santos) e encaminhado para a Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).