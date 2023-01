Novo complexo neonatal do Hospital da Mulher Mariska Ribeiro promete beneficiar cerca de 70 bebês por mês - Marcelo Piu / Prefeitura do Rio

Publicado 04/01/2023 14:55

Rio – Foi inaugurado, nesta quarta-feira (4), pela Prefeitura do Rio, o novo complexo neonatal do Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, localizado em Bangu, na Zona Oeste. O hospital, que atualmente realiza 1.650 atendimentos na emergência e 300 partos mensalmente, passou por obras de revitalização, adequações físicas e de infraestrutura, e agora vai beneficiar, por mês, cerca de 70 bebês que precisam de internação.



Os espaços reformados contam com dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, 11 leitos de unidade intermediária e quatro de Unidade Canguru, método utilizado para superar a prematuridade. Todos os pisos foram trocados, enquanto o mobiliário e o teto passaram por reforma. Também foram revitalizadas a rede de refrigeração, gases e elétrica.

"Essa reforma é importante. Encontramos esse hospital completamente abandonado, a UTI neonatal estava com goteiras e com esgoto saindo pelo chão. No pior momento, essa unidade chegou a fazer só 150 partos por mês. Agora, voltou a ganhar a confiança da população e já está fazendo 300 partos por mês. O orçamento da Saúde cresceu e vamos continuar investindo para a população ter dignidade na hora em que buscar o serviço público de saúde", prometeu o prefeito Eduardo Paes.

A unidade recebeu também novos aparelhos. Entre eles, estão dois novos equipamentos de ventilação pulmonar, um deles com ventilação em alta frequência, desenvolvidos especialmente para o uso de recém-nascidos, e um novo aparelho de medição de bilirrubina transcutânea (Bilicheck), utilizado para avaliação não invasiva de icterícia em bebês de até 20 dias.



“Depois de um investimento de mais de um milhão de reais, podemos oferecer um serviço de ponta e uma assistência muito melhor para as crianças e para as mães. Além da UTI, estamos investindo em outras áreas da unidade, para que o Hospital da Mulher Mariska Ribeiro volte a ser referência na região e conquiste cada vez mais a confiança da população”, afirmou o secretário de Saúde, Daniel Soranz.



A prefeitura informou que os próximos setores que passarão por melhorias dentro do complexo serão a Casa da Puérpera – um alojamento específico para as mães que estão com seus bebês internados na unidade –, que conta com quarto, sala de estar, cozinha/copa, lavanderia e banheiro, e a Enfermaria Canguru, com quatro leitos de internação para bebês acompanhados de suas mães.