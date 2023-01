Prédio do Detran.RJ, localizado na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio - Divulgação / Detran.RJ

Publicado 04/01/2023 15:13

Rio - O Detran.RJ divulgou um alerta sobre sites que tem utilizado o nome e a identidade visual do órgão para aplicar golpes. As páginas informam sobre leilões falsos com objetivo de enganar possíveis compradores. Além disso, indicam dados do departamento, como telefones, endereço e e-mail.

Para evitar que os usuários se tornem vítimas, o Detran.RJ apresentou algumas dicas. Primeiramente, o interessado deve verificar o edital de leilão, que é publicado com antecedência mínima de 15 dias no site do órgão.

Em seguida, é preciso verificar se o leilão está sendo processado na plataforma do leiloeiro designado pelo departamento. Por fim, o comprador deve visitar o pátio indicado no site e no edital, a fim de comprovar a veracidade do leilão.