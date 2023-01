Orochi aparece em suas redes sociais ostentando um cordão avaliado em R$ 500 mil - Reprodução/Redes Sociais

Orochi aparece em suas redes sociais ostentando um cordão avaliado em R$ 500 milReprodução/Redes Sociais

Publicado 06/01/2023 12:18

Rio - O rapper Orochi fez uma série de publicações nos stories do Instagram na noite desta quinta-feira (5) após ser abordado por agentes da Polícia Civil em uma lancha na praia dos Ossos, em Búzios, na Região dos Lagos. A abordagem aconteceu por conta de um vídeo publicado pelo próprio rapper nas redes sociais, onde um homem aparece dançando com uma arma longa, que parecia um fuzil. Nas imagens, um segundo homem, que não é Orochi, também aparece dançando.Ele se desculpou com seus 6,8 milhões de seguidores, afirmou estar bem e agradeceu às mensagens dos fãs. Em sua declaração, Orochi diz que a gravação era privada e não deveria ter sido publicada. Além disso, ele declarou que as armas estavam descarregadas."Não era para eu ter tornado isso público, esse vídeo. Era para ter sido privada, foi um erro gravíssimo, mas o que eu acho engraçado é que por ter sido uma arma e por ter sido eu quem postei, a maneira como a história se desenrolou foi muito diferente", declarou.E continuou: "Ninguém parou para pensar que poderia ser uma parada para clipe, ninguém me deu o benefício da dúvida, todo mundo já veio, sem exceção, apontando o dedo e criticando, fazendo associação ao crime".Nos stories, ele confirmou a versão dada pelos policiais militares de que faziam a segurança dele e de que estavam armados por conta do transporte de uma joia avaliada em R$ 500 mil, usada pelo rapper. De acordo com a Polícia Civil, a espingarda, que foi apreendida, é legalizada.

"Sendo que a arma era legal, estava dentro da lei, estava desmuniciada, era do segurança que estava levando a joia para casa e estava tudo dentro da lei. Só que a rapaziada, as emissoras, todo mundo, preferiu colocar como associação. Vocês acham que isso é à toa? Vocês acham que isso não tem um pré-julgamento? Para mim está nítido, estampado", disse.Orochi também criticou a abordagem feita pela Polícia Civil, que cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa onde o rapper estava hospedado e na lancha onde estava."Eu canso de ver postarem foto com arma, colecionadores, políticos, quem tem aquele documento, CAC, que, para quem não sabe, é o documento para ter a posse da arma. Eu canso de ver gente postar a foto, mas eu não vejo ter casa invadida, busca e apreensão, entrar em viatura, ser conduzido, ficar 10 horas na delegacia desenrolando, mas com a gente é tratamento vip. Achei desnecessário algumas coisas", desabafou.Policiais da Desarme conseguiram o mandado de busca e apreensão para os dois locais. Três pistolas que seriam de PMs que realizam a segurança do artista foram localizadas e devem ser encaminhadas para a Corregedoria da corporação. Uma espingarda calibre 12, camuflada, a mesma utilizada nos vídeos, uma pistola, um carro e uma pequena quantidade de droga sintética também foi apreendida na residência, além de uma espingarda calibre 12, uma pistola, e um veículo. Todos os que estavam na casa foram conduzidos à 127ª DP , mas liberados em seguida, incluindo o dono do carro onde a espingarda foi localizada.Segundo a PM, a corregedoria acompanha o caso e abriu um procedimento para apurar as circunstâncias.A Polícia Civil divulgou que as gravações do sistema interno de segurança da residência foram apreendidas e a investigação continua para esclarecimento de todos os fatos.