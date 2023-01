Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro reúne secretariado para reforçar segurança após atos extremistas em Brasília - Divulgação

Publicado 09/01/2023 08:36 | Atualizado 09/01/2023 08:50

Rio - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), convocou seu secretariado para uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na manhã desta segunda-feira (9) a fim de discutir medidas de enfrentamento contra possíveis atos extremistas em território fluminense.

"É importante que as inteligências da Polícia Civil e Militar trabalhem conjuntas, com todos mobilizados para que continuemos tendo paz no Rio de Janeiro. Reitero o compromisso com a sociedade de ser enérgico para garantir a tranquilidade e impedir o fechamento das vias", declarou Castro.



Na noite de domingo, por meio de sua página no Twitter, Castro condenou o ataque à democracia ocorrido em Brasília e afirmou que será "enérgico contra toda e qualquer manifestação que não respeite os patrimônios público e privado, e o direito de ir e vir dos cidadãos do Rio de Janeiro".

A Polícia Militar reforçou o policiamento em diversos pontos da cidade, como, por exemplo, nos aeroportos, no Tribunal de Justiça, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e na Rodoviária.

Paes promete acabar com acampamento



Também por meio do Twitter, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou que a Prefeitura do Rio irá, em colaboração com o exército e com a polícia militar, promover a retirada de todos os objetos e barracas que ocupam o espaço público tomado por manifestantes que atentam contra a democracia na praça Duque de Caxias até a noite desta segunda-feira (9). O prefeito suspendeu todas as folgas e licenças de guardas municipais.

Segundo Paes, ainda na noite de domingo (8), ele e Castro já estavam em contato para alinhavar medidas para evitar a repetição de atos de vandalismo vistos em Brasília.