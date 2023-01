Batalhão de Choque reforça policiamento no entorno da Reduc após ameaças bolsonaristas - Redes sociais

"A Polícia Militar está atenta a todo tipo de movimentação, incluindo a região central da cidade do Rio e arredores, bem como nas principais vias de acesso à região".



Policiais militares do #RPMont estão posicionados em frente à Refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/WsNFpCNaHq — @pmerj (@PMERJ) January 9, 2023

Neste domingo, grupos de bolsonaristas estavam se mobilizando e convocando uma manifestação na refinaria a partir da madrugada desta segunda-feira (9), com objetivo de impedir a distribuição de combustíveis.

Por meio das redes sociais, o governador do Rio Cláudio Castro (PL) se manifestou contra os ataques bolsonaristas e garantiu que forças de segurança vão reforçar o policiamento em possíveis pontos de manifestação.

Determinei, desde ontem, que as forças de segurança do RJ monitorem possíveis pontos e alvos de manifestações, em especial, a refinaria de Duque de Caxias e o centro do Rio de Janeiro. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) January 8, 2023

Até o momento, não houve registro de manifestações ou ataques à refinaria por parte de grupos bolsonaristas.

A PM também reforça o policiamento no Pólo Industrial Cabiúnas, da Petrobras, na cidade de Macaé e no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, no município de Itaboraí. De acordo com o secretário de Polícia Militar, Luiz Henrique Marinho Pires, prédios públicos como o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral e a Assembleia Legislativa, estão com reforço de policiamento.