Com o suspeito, que não resistiu aos ferimentos, os policiais apreenderam uma pistola com kit rajada e drogasDivulgação / PMERJ

Rio - Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu ao entrar em confronto com policiais militares, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na manhã desta segunda-feira (9). A identidade dele não foi divulgada.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), agentes do batalhão do município patrulhavam a rodovia RJ-106, quando suspeitaram de um grupo de homens e tentaram abordá-los, na altura do bairro Rio do Ouro. Durante a aproximação, os policiais teriam sido atacados a tiros e reagiram.



Após o término do confronto, a equipe encontrou um homem ferido e constatou que ele já estava sem vida. Com ele, foram apreendidos uma pistola com kit roni, uma espécie de adaptador que transforma a arma em uma submetralhadora, e grande quantidade de drogas.



A ocorrência está em andamento.