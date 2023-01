Vândalos deprendam prédios públicos em Brasília - Reprodução: redes sociais

Publicado 09/01/2023 10:19

Rio - Os ocorridos na tarde do último domingo (8), em Brasília, ecoaram por todo o país. No Rio de Janeiro, importantes órgãos fizeram questão de emitir notas de repúdio contra as cenas de vandalismo e ataque à democracia contra, principalmente, aos prédios do Supremo Tribunal Federal, ao Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional. Até o momento, 1200 bolsonaristas radicias foram presos em flagrante.

A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB:

"Diante dos atos grotescos presenciados por todos os brasileiros neste domingo (8/1), a OABRJ endossa a posição adotada pelo Conselho Federal da entidade e repudia veementemente os ataques golpistas realizados contra sedes dos Três Poderes da União, na capital federal, Brasília.



A Seccional reafirma seu inabalável compromisso com a defesa do Estado Democrático de Direito e não se furtará a combater energicamente aqueles que buscam subverter a ordem e ameaçar a democracia.



A instabilidade institucional, que ganhou corpo durante o período eleitoral e após a realização das eleições presidenciais em outubro, materializa-se diante de nossos olhos com a efetiva depredação das estruturas que comportam as sedes dos Três Poderes republicanos.



A OABRJ espera que os responsáveis sejam identificados, processados e devidamente repreendidos de acordo com a severidade de suas ações e a magnitude dos bens jurídicos envolvidos, que ultrapassam os meros bens patrimoniais e atingem a administração pública como um todo."

MPRJ:

"O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, firme no seu inarredável compromisso constitucional com a defesa da ordem jurídica e do regime democrático, vem manifestar seu veemente repúdio aos atos de vandalismo praticados neste domingo, dia 08 de janeiro de 2023, na Capital Federal, materializados na invasão e depredação das sedes dos três Poderes da República.



Como órgão de defesa dos mais elevados valores e interesses da sociedade, o Ministério Público fluminense atuará de forma intransigente, nos limites de suas atribuições, contra qualquer ataque violento à ordem constitucional, promovendo a exemplar responsabilização dos envolvidos.



A democracia brasileira está solidificada e o Ministério Público cumprirá sua missão de zelar pela segurança de todos e pela intangibilidade das instituições."

Câmara do Rio:



"A Câmara do Rio repudia veementemente os atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília, hoje. Atentados contra a vida dos nossos servidores militares e a destruição do patrimônio público são inaceitáveis. Nenhuma violência pode ser tolerável. Perde o povo. Perde o Brasil."

Firjan:



"São condenáveis os atos que extrapolam os limites da democracia, promovem depredação do patrimônio público e o desrespeito às instituições e aos símbolos do estado, como os que ocorreram em Brasília, neste domingo, 8/1. A Firjan reafirma seu compromisso com a democracia e com a construção de um ambiente econômico, social e político que caminhe na direção do desenvolvimento do país."

TJRJ:



"O Presidente do TJ-Rio, Henrique Figueira, repudia veementemente os atos de grupos terroristas que invadiram o STF e Câmara dos Deputados. Com a certeza que estes atos serão condenados pela sociedade e pelos poderes responsáveis da República."