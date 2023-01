Deslizamento de terra interdita a pista sentido Rio, da Rodovia Presidente Dutra, nesta terça-feira (10) - Divulgação

Publicado 10/01/2023 09:19

Rio - Um deslizamento de terra, ocorrido na madrugada desta terça-feira (10), causou o desabamento de uma barreira e fechou parte da pista da Rodovia Presidente Dutra, no trecho da Serra das Araras, sentido Rio, no município de Barra do Piraí, no Sul Fluminense. Não houve registro de feridos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente ocorreu no km 231,3 da Via Dutra. A pista de subida, no sentido São Paulo, funciona em mão dupla, para permitir que o trânsito em direção ao Rio não seja interrompido.

De acordo com CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, uma vistoria no local está marcada para ser realizada por uma equipe de engenharia da empresa ainda na manhã desta terça-feira (10).

Não há previsão de liberação da estrada, que é a principal ligação rodoviária entre os estados Rio e São Paulo.