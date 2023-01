Governador Cláudio Castro na visita da Imagem de São Sebastião ao Palácio Guanabara - Divulgação

Publicado 11/01/2023 10:36 | Atualizado 11/01/2023 10:58

Rio - O governador Cláudio Castro recebeu, no Palácio Guanabara, a imagem do Santo Padroeiro da Cidade do Rio, São Sebastião. Com o tema “São Sebastião: vocacionado à missão”, uma missa foi celebrada pelo Arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani Tempesta, na terça-feira (10), na Capela de Santa Teresinha, também no Palácio. A celebração faz parte da Trezena de São Sebastião, que são os 13 dias de preparações e orações que antecedem o dia do santo, celebrado no dia 20 de janeiro.

“São Sebastião enfrentou dificuldades, foi machucado, mas teve coragem. Essa é uma trajetória que muito se assemelha à missão da vida pública. A exemplo de São Sebastião, seguimos com coragem para enfrentar os obstáculos. Agora, nesse segundo ciclo de trabalho que está se iniciando, seguimos na caminhada com trabalho, esperança e fé”, enfatizou Cláudio Castro

Ao lado da primeira-dama, Analine Castro, do vice-governador, Thiago Pampolha, e dos demais secretários, o governador recebeu, em seu gabinete, uma bênção especial. Em seguida, em procissão acompanhada pelo arcebispo, a imagem de São Sebastião seguiu para a Capela de Santa Teresinha.

“Que possamos seguir o exemplo de São Sebastião como um homem de fé e seguidor de Cristo. Somos chamados para fazer a diferença. Acredito que quando um governo tem em seu coração um espírito de perdão e de conciliação constrói pontes para fazer as pessoas mais felizes e promover a paz”, destacou Orani Tempesta.