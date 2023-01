Grupo de idosos é flagrado roubando farmácia no Engenho Novo - Reprodução

Publicado 11/01/2023 11:59

Rio - Ao menos dois integrantes do trio de idosos que furtou uma farmácia, no Engenho Novo, na madrugada de segunda-feira (9), também é visto em imagens de outros crimes praticados há quase dois anos. O Jornal O DIA teve acesso a flagrantes alguns componentes do grupo furtando outra farmácia, esta em Bonsucesso, e uma sapataria, no Centro, no ano de 2021.

Em fevereiro de 2021, ao menos um dos três criminosos que furtaram uma farmácia no Engenho Novo, esta semana, é visto roubando uma sapataria, no Centro do Rio.#ODia pic.twitter.com/uxkm7RLruW — Jornal O Dia (@jornalodia) January 11, 2023

No dia 28 de fevereiro, por volta de 5h, aparentemente, ao menos um dos três que participaram do furto desta semana, aparecem nas imagens internas de uma sapataria no Centro do Rio, antes de praticarem o crime. Eles andam por dentro da loja, como se estivessem a procura do que vieram roubar. Na gravação obtida, contudo, não é possível vê-los levando algum produto durante o tempo que foram filmados.

Um dos criminosos é perceptivelmente o mesmo, graças ao característico seu andar arrastado, como que estivesse mancando.

Já em setembro do mesmo ano, este ladrão que anda mancando é visto furtando uma farmácia em Bonsucesso, na Zona Norte, na companhia de um comparsa mais novo. Os criminosos chegaram abrir um buraco na parede para entrar na farmácia e também não levaram remédios baratos.

Em nota, a Polícia Civil informou que caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo) e diligências estão em andamento para identificar os autores do crime. Apesar de questionada, a corporação não respondeu acerca das investigações dos outros crimes.