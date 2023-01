Centro de Atenção Psicossocial Torquato Neto (CAPS) em Del Castilho, Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 11/01/2023 12:01 | Atualizado 11/01/2023 12:16

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, reinauguraram, nesta quarta-feira (11), o Centro Municipal de Saúde Rodolpho Rocco (CMS) e o Centro de Atenção Psicossocial Torquato Neto (CAPS), em Del Castilho, na Zona Norte. As unidades passaram por reformas e ampliação, que irão beneficiar mais de 20 mil moradores do bairro.

"As nossas unidades de saúde foram abandonadas nos últimos anos, com os prédios deteriorados, porque não havia contrato de conservação. Das mais de 280 unidades de saúde da cidade, já reformamos quase 200. Esse Centro Municipal de Saúde é muito importante aqui para a região. Agora, podemos oferecer qualidade e conforto para as pessoas que vêm buscar o serviço de saúde do município”, afirmou Paes, que estava também acompanhado pelo subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.

O secretário Daniel Soranz destacou a importância da reforma dos equipamentos. "A policlínica de Del Castilho é uma das mais importantes para a população da Zona Norte. Ela estava muito deteriorada quando começamos a gestão. São quatro grandes etapas de obra. A primeira foi o CMS, com tudo já finalizado, com uma nova sala de vacina. Já o CAPS vai passar a funcionar 24h por dia. Também conseguimos reformar o tomógrafo e a nova estrutura de imagem. Agora, vamos para as duas etapas finais. No próximo dia 29, inauguraremos a reforma completa da UPA de Del Castilho e, até o final de julho, terminaremos os serviços de fisioterapia”, disse.

O CMS Rodolpho Rocco passou por reformas em todas as suas instalações, além de ampliação da sala de vacinas e do auditório. A unidade tem seis equipes de saúde da família e três de saúde bucal.

Já o CAPS III Torquato Neto ganhou novas instalações e o dormitório foi ampliado, passando de seis para oito leitos de acolhimento noturno dos pacientes. A unidade tem 442 usuários cadastrados, que recebem atendimento de equipe multiprofissional (psiquiatra, enfermeiro, assistente social, psicólogo, agente territorial, entre outros).

No local são realizados atendimentos individuais, em grupo, com familiares, visitas domiciliares e oficinas terapêuticas, que trabalham na lógica da redução de danos, da desinstitucionalização e reabilitação psicossocial.