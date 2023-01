Nove jovens foram apreendidos por suspeita de assalto. Simulacro de arma foi encontrado com eles - Divulgação / Seop

Publicado 11/01/2023 11:46 | Atualizado 11/01/2023 11:59

Rio – Agentes do programa BRT Seguro prenderam quatro homens e apreenderam nove menores de idade, nesta terça-feira (10), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Dos adultos, três foram detidos por vandalismo. O outro elemento, flagrado tentando usar o transporte sem pagar, tinha mandados de prisão em aberto por homicídio e crime cibernético. Já os jovens são suspeitos de assalto.

De acordo com a com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), responsável pelo programa BRT Seguro, uma equipe foi acionada no fim da tarde pelo centro de comando e controle da Mobi-Rio, sendo informada de uma ocorrência envolvendo vandalismo na estação Pontões Barra Sul. Chegando lá, os agentes avistaram três suspeitos com perfis de alumínio e fios da estação. A ação contou com a participação de policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes).

Pouco mais tarde, outra equipe encaminhou um homem para a 16ª DP (Barra da Tijuca) após, durante patrulhamento, ter flagrado ele tentando entrar na estação Bosque Marapendi sem pagar. O suspeito afirmou não possuir dinheiro para utilizar o transporte e, após averiguação, foi constatado que ele possuía dois mandados de prisão em aberto por homicídio e por crime cibernético.

Já no início da noite, os agentes foram novamente alertados pela central de monitoramento da Mobi-Rio devido a um suposto assalto na estação Jardim Oceânico. Os suspeitos entraram em um ônibus do BRT, sentido Alvorada, mas o veículo acabou sendo interceptado por uma equipe do programa da Seop. Ao entrarem no coletivo, os agentes encontraram nove jovens, que foram encaminhados para a 16ª DP. Eles estavam em posse de um simulacro de arma de fogo, um carregador e um celular desligado e bloqueado.