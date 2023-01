Empresa de Xuxa foi condenada a pagar mais de R$ 65 milhões a empresário - Reprodução

Empresa de Xuxa foi condenada a pagar mais de R$ 65 milhões a empresárioReprodução

Publicado 11/01/2023 12:54 | Atualizado 11/01/2023 14:13

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) condenou, nesta terça-feira (10), a Xuxa Promoções e Produções Artísticas a pagar mais de R$ 65 milhões de danos morais a Leonardo Soltz, por violação aos direitos do autor e uso indevido de marca, por ter se apropriado de personagens criados por ele. O processo tramita desde setembro de 2004, mas a apresentadora Xuxa Meneghel e o empresário nunca chegaram a um acordo.

A decisão da juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro estipula o pagamento de R$ 65.201.656,18, considerando os cálculos realizados por um perito que somou a tiragem da revista com os personagens e a reprodução das imagens em produtos, além de juros e correções. "O que aumentou (e muito) o valor devido foram os 19 anos de litígio entre as partes", diz o documento.

Em caso de descumprimento da determinação, pode haver penhora de bens. No processo, Leonardo acusa a empresa de Xuxa de ter copiado os personagens da "Turma do Cabralzinho", idealizados em comemoração aos 500 anos do descobrimento do Brasil, na criação da "Turma da Xuxinha - Descobrindo o Brasil".

Procurada, a assessoria da apresentadora informou que não comenta notas jurídicas. A reportagem do DIA tenta contato com a defesa de Meneghel. O espaço está aberto para manifestações.