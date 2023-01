Cariocas devem ficar atentos, porque há previsão de pancadas de chuva na tarde desta sexta-feira - Estefan Radovicz/ Agência O Dia

Publicado 13/01/2023 07:05

Rio - O Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade na madrugada desta sexta-feira (13), após a forte chuva que atingiu o município na noite de quinta-feira (12). Os cariocas devem ficar atentos ao saírem de casa, porque há previsão de que ocorram pancadas isoladas acompanhadas de raios, a partir da tarde. O dia será de altas temperaturas, com máxima prevista de 37º C e mínima de 21º C. O céu fica parcialmente nublado e nublado, com vento fraco a moderado.



O estágio de normalidade é o primeiro em uma escala de cinco e significa que não há ocorrências de grande impacto, podendo ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão. A cidade estava em estágio de mobilização desde às 20h45 de quinta-feira e os maiores acumulados de chuvas foram registrados no Jardim Botânico (18 mm); Copacabana (16 mm); Urca (14 mm); Laranjeiras (12,8 mm); Santa Teresa (9 mm); Campo Grande (8,8 mm); e Grota Funda (5,6 mm).

Ao todo, as equipes da Prefeitura do Rio foram acionadas para 12 ocorrências relacionadas as chuvas, sendo duas delas de queda de árvore, na Rua Nossa Senhora da Penna, na altura da Igreja da Penna, em Jacarepaguá, e na Avenida Geremário Dantas, na altura do número 800, no Pechincha, sentido Freguesia. Também foram registrados bolsões d'água em diversos pontos da cidade, sendo três em Copacabana; três na Tijuca; dois em Botafogo; um em Ipanema; e outro em Jacarepaguá.



O tempo vai permanecer sendo influenciado por áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera, em conjunto com o calor e a elevada umidade. No sábado (14), ainda há previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite. A máxima esperada para o dia é de 37º C e mínima de 22º C. O céu fica parcialmente nublado a nublado, com ventos fracos a moderados.

O domingo (15) deve ser de praias cheias, já que não há previsão de chuva e as temperaturas vão permanecer elevadas, com termômetros podendo registrar máxima de 38º C e mínima de 21º C. Apesar do calor, o céu vai ficar nublado a parcialmente nublado e ventos moderados. Na segunda-feira (16) e na terça-feira (17), não deve chover e o dia ficará parcialmente nublado a claro, com máximas de 39º C e 38º C, e mínimas de 21º C, respectivamente.