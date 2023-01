O bebê chegou a ser socorrido, mas não resistiu - Rede Social

O bebê chegou a ser socorrido, mas não resistiuRede Social

Publicado 13/01/2023 09:14 | Atualizado 13/01/2023 11:21

Rio - Um bebê de 1 ano morreu afogado após cair em uma piscina dentro de casa na noite da última quarta-feira (11), na Rua Tenente Vítor Barroso Coelho, em São Fidélis, no Norte Fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança chegou a ser encaminhada em estado grave para o Hospital Armando Vidal, mas não resistiu.

O caso ocorreu por volta das 19h e segundo relatos das redes sociais, o menino teria saído para o quintal de casa após o irmão mais velho, de 5 anos, esquecer a porta aberta. Ainda na internet, um médico de plantão que atendeu a criança contou que a equipe do hospital realizou o processo de ressuscitação por cerca de uma hora.

"Essa vida de médico socorrista de plantão às vezes nos traz felicidade e tristeza. Hoje de plantão, a ambulância 193 chegou com uma criança de 1 ano e 9 meses, vítima de afogamento. Eu e os demais profissionais de plantão, começamos a fazer RCP (ressuscitação cardio pulmonar) por 1h. Como o meu coração está partido, como dói gente, como estou triste, cabisbaixo, como pedi a Deus por várias vezes para nos ajudar a ressuscitar essa criança, fizemos o possível e impossível da forma que aprendemos na teoria e na prática. Lágrimas não paravam de descer dos meus olhos e demais profissionais que estavam na sala vermelha no Hospital Armando Vidal, mas infelizmente não obtivemos sucesso e a criança, um anjo, evoluiu a óbito. Na certeza que esse anjo está junto com o nosso Senhor Jesus Cristo”, desabafou.

fotogaleria

Uma amiga da família, que convivia com o bebê, realizou uma homenagem nas redes sociais e escreveu palavras de conforto a mãe.

"Não há palavra de conforto que vai entrar no seu coração. Nosso anjinho está nos braços do senhor! Teve sua passagem, sua missão terminou. Infelizmente não conseguimos dizer e nem expressar nada nesse momento. Se pra você como mãe tá doendo, imagina em mim? Que trabalho na sua casa, convivo todos os dias. Não sabia que ontem foi o último beijo e abraço que ele me deu. Que Deus venha confortar o seu coração, o meu e os demais. Muita força, eu tô com você e não vou te largar! Conte comigo sempre. Vou tá aqui do seu lado, te apoiando e fortalecendo. Minha missão é essa! E eu vou cumprir. Iremos enfrentar juntas essa barra!", comentou.

O enterro ocorreu nesta quinta (12), no Cemitério Municipal de São Fidélis. O caso foi encaminhado para a 141ªDP (São Fidélis). De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte do bebê. Testemunhas estão sendo ouvidas e outras diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.