Novo espaço sociocultural da Mangueira do Amanhã na Rodoviária do RioDivulgação

Publicado 13/01/2023 10:41

Rio - A Rodoviária do Rio inaugurou, nesta quinta-feira (12), um espaço voltado para a cultura, o carnaval e o empreendedorismo. Idealizada pela escola mirim Mangueira do Amanhã, a iniciativa vai oferecer a visitantes objetos produzidos por famílias de comunidades do Rio de Janeiro.

A inauguração contou com a presença de representantes da concessionária Rodoviária do Rio S/A; de Célia Domingues, presidente da Amebras e ex-primeira-dama da Mangueira, além de Antônio Mariano, secretário municipal de Turismo, e da presidente da Mangueira do Amanhã, Evelyn Bastos, que também é rainha de bateria da Verde e Rosa. Integrantes da escola mirim animaram a festa com casal de mestre-sala e porta-bandeira e muito samba.

O espaço montado no salão de embarque do segundo maior terminal em movimentação de passageiros da América Latina também vai promover oficinas recreativas para crianças.

O funcionamento será de segunda a sexta, além de alguns finais de semana com maior movimento, como as férias de janeiro e o feriado de Carnaval. A parceria inédita foi criada para difundir o trabalho realizado o ano inteiro pelos profissionais e artesãos do Carnaval carioca.

"Inauguramos esse espaço sociocultural e de inclusão para mostrarmos o nosso trabalho, mas com a perspectiva de capacitar e criar oportunidades para estas e outras famílias de comunidades carentes no Rio. A parceria, importantíssima também pela sua representatividade no turismo nacional, possibilitará ainda que pessoas residentes em outras cidades e estados possam conhecer, a partir de uma vasta programação no espaço, tudo que se produz culturalmente e no âmbito da economia criativa carnavalesca", destacou Célia Domingues, coordenadora do projeto.

“Estamos muito felizes em abrigar essa importante e inédita iniciativa, em parceria com o projeto Mangueira do Amanhã. Primeiramente pela sua importância social, pela promoção do Carnaval carioca e para disponibilizar mais um serviço aos mais de 30 mil usuários que circulam diariamente em nossas instalações”, declarou Roberta Faria, diretora-geral da Rodoviária do Rio.