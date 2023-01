O subtenente Roberto Henrique de Souza Júnior será conduzido, ainda nesta segunda-feira (16), ao Grupamento Especial Prisional da (GEP) da corporação - Divulgação

Publicado 16/01/2023 13:01 | Atualizado 16/01/2023 13:28



Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio informou que acompanha de perto a operação da Polícia Federal e segue ao dispor das autoridades para colaborar nas investigações.



O militar é o subtenente Roberto Henrique de Souza Júnior, 52 anos, que atua em Guarus, no Norte Flumiense, e trabalhava há 33 anos na profisão. Ainda segundo a corporação, ele está preso conforme decisão judicial e será conduzido, ainda nesta segunda-feira (16), ao Grupamento Especial Prisional da (GEP), em São Cristóvão, onde ficará à disposição da Justiça. Rio - Um bombeiro militar do Rio foi preso nesta segunda-feira (16) durante operação da Polícia Federal em Campos, no Norte Fluminense , contra suspeitos de financiar atos antidemocráticos após o segundo turno das eleições presidenciais, assim como das ações terroristas ocorridas em Brasília, em que manifestantes bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). Na ação,celulares, computadores e documentos diversos foram apreendidos. Outras duas pessoas com mandado de prisão temporária em aberto ainda não foram localizadas.Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio informou que acompanha de perto a operação da Polícia Federal e segue ao dispor das autoridades para colaborar nas investigações.O militar é o subtenente Roberto Henrique de Souza Júnior, 52 anos, que atua em Guarus, no Norte Flumiense, e trabalhava há 33 anos na profisão. Ainda segundo a corporação, ele está preso conforme decisão judicial e será conduzido, ainda nesta segunda-feira (16), ao Grupamento Especial Prisional da (GEP), em São Cristóvão, onde ficará à disposição da Justiça.

"O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro repudia veementemente quaisquer atos que ameacem o Estado Democrático de Direito. Será instaurado, ainda hoje, um Inquérito Policial Militar para apurar a participação do bombeiro da corporação em ataques contra o patrimônio público e em associações criminosas visando à incitação contra os poderes institucionais estabelecidos, o que é inadmissível", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

Ex-candidato a deputado

O subtenente Roberto Henrique foi candidato a deputado federal nas eleições de 2018. Ele disputou pelo partido Patriota, partido ligado a base do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sob o nome de Júnior Bombeiro. Ele teve apenas 1.260 votos.

Em agosto de 2022 a Justiça Eleitoral o condenou por mau uso do fundo partidário. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio, o militar não prestou suas contas de campanha, e por isso foi obrigado a devolver R$ 4 mil.

Investigação



De acordo com a PF, a investigação iniciou com o fim de identificar lideranças locais que bloquearam as rodovias que transpassam o município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, a organização das manifestações vistas em frente aos quartéis do Exército na cidade e, por último, a participação dos investigados e de outras lideranças na organização e financiamento dos atos que desencadearam a depredação dos prédios públicos e dos atentados contra as instituições democráticas ocorridas no ínicio do mês.



Ainda segundo o órgão, foi possível colher elementos de provas capazes de vincular os investigados na organização e liderança dos eventos. Além disso, com o cumprimento dos mandados judiciais, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, será possível identificar eventuais outros partícipes/coautores na ação.



Invasão em Brasília



No dia 8 de janeiro, manifestantes extremistas bolsonaristas invadiram e depredaram os prédios do Congresso, do STF e do Planalto. Durante a invasão, houve fachadas pichadas, móveis quebrados, obras de arte rasgadas, salas reviradas, objetos queimados e muita destruição.