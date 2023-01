O caso foi registrado na 66ª DP (Piabetá) - Divulgação

Publicado 13/01/2023 11:50

Rio - Um homem de 33 anos, identificado como Uanderlei Tomaz de Souza, de 33 anos, foi esfaqueado nesta quarta-feira (11) em Piabetá, Magé, na Baixada Fluminense.



O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima deu entrada na unidade por volta das 18h30. Ele foi encaminhado para o centro cirúrgico, onde passou por uma cirurgia no abdômen. Segundo boletim da unidade, nesta quinta-feira (12), Uanderlei segue entubado no CTI em estado grave.



Segundo informações preliminares, Uanderlei estava agredindo sua ex-companheira quando o irmão da mulher o atingiu com uma faca durante a tentativa de desarmar o agressor.



A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para esclarecimento dos fatos. O caso foi registrado na 66ª DP (Piabetá).