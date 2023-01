Cena de 'Pluft, o fantasminha'. Cia PeQuod - Renato Mangolin

Publicado 15/01/2023 09:00

Rio - Um dos personagens mais queridos da escritora infantil Maria Clara Machado chega arrepiando no palco do Sesc Tijuca. 'Pluft, o fantasminha' acaba de estrear, com encenação da Cia PeQuod - Teatro de Animação. Esta é a primeira vez que a história ganha versão para a linguagem de teatro de bonecos. 'Pluft' usa bonecos e variados recursos especiais de iluminação para uma encenação repleta de aventuras.



A montagem tem como referências ícones da cultura japonesa, como os mangás e animes infantis, tais como as amadas produções do Studio Ghibli, como 'Meu amigo Totoro' e 'A viagem de Chihiro' (vencedor do Oscar de Melhor Longa de Animação). Além disso, tanto os atores-manipuladores como os bonecos usam trajes de inspiração oriental e dialogam também com elementos trazidos pela designer de moda Eiko Ishioka. “Sempre trabalhamos com a técnica da manipulação direta, oriunda do Bunraku japonês. Essa montagem reverencia os tantos pontos que aproximam Brasil e Japão há tanto tempo”, pontua Miguel Vellinho, diretor da peça.



Em cena, a clássica obra ganha mais dinamismo e ação, com mudanças nas personalidades e nomes de alguns personagens. “A mãe de Pluft, que trazia elementos próximos de uma matriarca do século passado, com ênfase nos trabalhos domésticos, reaparece atualizada. Já o famoso Pirata Perna de Pau reaparece como Cara de Mau, atenuando uma visão capacitista que existia quando o texto foi escrito”, conta a atriz Liliane Xavier.

Sinopse



Pluft é um fantasma que morre de medo de gente. Ele viverá uma grande aventura ao encontrar a menina Maribel, sequestrada pelo temido pirata Cara de Mau. Esse encontro inusitado dá ao protagonista o impulso e a coragem para crescer e enfrentar o mundo.



Serviço

'Pluft, o fantasminha', de Maria Clara Machado

Com a Cia PeQuod – Teatro de Animação. Direção: Miguel Vellinho.

Sesc Tijuca - Teatro I -Rua Barão de Mesquita, 539.

Sábados e domingos, às 16h.

Até 12 de fevereiro.

Ingressos: R$ 10 (inteira); R$ 5 (meia); R$ 2 (credenciado do Sesc). Grátis, pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (www.sesc.com.br/institucional/programa-de-comprometimento-e-gratuidade-pcg).