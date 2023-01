Foragido da Justiça foi detido por agentes da 159ª DP (Cachoeiras de Macacu) - Reprodução / Google Street View

Publicado 15/01/2023 08:47

Rio - Policiais da 159ª DP (Cachoeiras de Macacu) prenderam, no último sábado (14), um foragido da Justiça, acusado de roubo, em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio. Contra o homem, que não teve a identidade divulgada, havia um mandado de prisão preventiva.



Segundo a Polícia Civil, o criminoso foi detido no bairro Veneza-Papucaia, após um levantamento de informações feito pelo Setor de Inteligência da corporação.



Ainda de acordo com a instituição, ele teria roubado um frentista de um posto de gasolina do Centro da cidade, usando uma faca de churrasco.

Após o registro da ocorrência, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.