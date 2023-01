Dupla presa levava pistola, radiotransmissor e drogas - Divulgação

Publicado 14/01/2023 08:01 | Atualizado 14/01/2023 08:05

Rio - Dois suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no Jardim Primavera, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, no fim da noite desta sexta-feira (13). A prisão da dupla foi feita por PMs do 15ª BPM (Duque de Caxias) que faziam ronda pela Avenida São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, os dois suspeitos estavam em posse de uma pistola, um radiotransmissor e grande quantidade de drogas. A dupla e todo o material apreendido foram levados para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde o caso foi registrado.